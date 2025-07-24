Эйсмонт рассказала, как Лукашенко отреагировал на «вечные» эстонские санкции
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт 24 июля рассказала, как Александр Лукашенко отреагировал на новость о продлении визовых санкций в отношении него и ещё почти трёх сотен белорусских чиновников и функционеров со стороны Эстонии.
Комментируя саму новость российскому агентству ТАСС, Эйсмонт заявила, что Лукашенко воспринял её с иронией, и процитировала главу государства.
“Буквально и дословно Президент сказал так: “Никогда, “к сожалению”, не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?” - процитировало ТАСС главу пресс-службы Лукашенко, которая также попала в санкционный список этой европейской страны.
Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня стало известно, что правительство Эстонии решило сделать бессрочными визовые санкции, введённые ранее в отношении 273 граждан Беларуси. Среди тех, кому въезд в страну теперь будет закрыт до особо распоряжения, на ряду с Лукашенко оказались и видные белорусские чиновники, например, заместитель руководителя его администрации Ольга Чуприс, действующий глава МВД Иван Кубраков и его предшественник Юрий Караев, экс-глава ЦИК Лидия Ермошина, нынешний глава МИД Максим Рыженков и многие другие.
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Ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах. Глава государства заявил, что дипломатов, которые работали в посольствах этих стран могут отправить в Россию и на дальше на Восток.
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«Мы поставили перед собой задачу… с Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства… Если не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь?», — задался Президент риторическим вопросом.