Эйсмонт рассказала, как Лукашенко отреагировал на «вечные» эстонские санкции

Опубликовано: 24.07.2025 15:04 , Обновлено: 24.07.2025

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт 24 июля рассказала, как Александр Лукашенко отреагировал на новость о продлении визовых санкций в отношении него и ещё почти трёх сотен белорусских чиновников и функционеров со стороны Эстонии.

Комментируя саму новость российскому агентству ТАСС, Эйсмонт заявила, что Лукашенко воспринял её с иронией, и процитировала главу государства.

“Буквально и дословно Президент сказал так: “Никогда, “к сожалению”, не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?” - процитировало ТАСС главу пресс-службы Лукашенко, которая также попала в санкционный список этой европейской страны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня стало известно, что правительство Эстонии решило сделать бессрочными визовые санкции, введённые ранее в отношении 273 граждан Беларуси. Среди тех, кому въезд в страну теперь будет закрыт до особо распоряжения, на ряду с Лукашенко оказались и видные белорусские чиновники, например, заместитель руководителя его администрации Ольга Чуприс, действующий глава МВД Иван Кубраков и его предшественник Юрий Караев, экс-глава ЦИК Лидия Ермошина, нынешний глава МИД Максим Рыженков и многие другие.

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Ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах. Глава государства заявил, что дипломатов, которые работали в посольствах этих стран могут отправить в Россию и на дальше на Восток.

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