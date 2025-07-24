Эстония сделала бессрочным запрет на въезд в страну Лукашенко и еще 272 белорусов

Опубликовано: 24.07.2025 13:44 , Обновлено: 24.07.2025

Правительство Эстонии решило сделать бессрочными визовые санкции, введённые ранее в отношении 273 граждан Беларуси. Среди тех, кому въезд в страну теперь будет закрыт до особо распоряжения, оказался и глава государства Александр Лукашенко.

Решение перевести действующие визовые санкции в отношении представителей белорусских властей в разряд бессрочных инициировало Министерство иностранных дел Эстонии, когда подошёл срок предыдущего аналогичного правительственного постановления. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна 24 июля объяснил свою инициативу тем, что ситуация в Беларуси остаётся “неизменной” на протяжении последних 5 лет.

“Продолжение применения запрета на въезд к субъектам санкций оправдано”, — выразил свою позицию Цахкна.

[info_b]Помимо главы государства в списке из 273 человек, попавших под санкции, оказались также видные белорусские чиновники, например, заместитель руководителя его администрации Ольга Чуприс, действующий глава МВД Иван Кубраков и его предшественник Юрий Караев, экс-глава ЦИК Лидия Ермошина, нынешний глава МИД Максим Рыженков и многие другие.[/info_b]

“Если не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь?”

Данное решение эстонских властей официальный Минск пока не прокомментировал, однако ранее на этой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области соседней РФ заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах.

Глава государства заявил, что дипломатов, которые работали в посольствах этих стран могут отправить в Россию и на дальше на Восток.

«Мы поставили перед собой задачу… с Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства… Если не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь?», — задался Президент риторическим вопросом.

Лукашенко предложил перевести белорусских дипломатов из ЕС в Россию

А в Министерстве иностранных дел Беларуси этой весной раскритиковали европейские страны за постоянно расширяющиеся визовые санкции, обвинив Брюссель в том, что тот “не хочет диалога и занят только менторским поучением”. В белорусском внешнеполитическом ведомстве тогда посетовали на то, что европейские дипломаты “давно превратились в статистов, которые не столько развивают отношения, сколько их саботируют”.

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