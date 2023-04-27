Виктора Бабарико перевели из колонии в больницу — Соратники

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.04.2023 09:38 , Обновлено: 27.04.2023

Экс-главу "Белгазпромбанка" и бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико госпитализировали. Об этом сообщила его команда в своем телеграм-канале 27 апреля.

«Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию», — сказано в заявлении.

В тг-канале также уточнили, что другие подробности пока не известны, но пообещали держать в курсе.

Официальной информации о госпитализации Бабарико на момент написания новости нет.

Напомним, 6 июля 2021 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину политик не признал.

Он отбывает наказание в исправительной колонии Новополоцка.