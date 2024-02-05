Польша предупредила об активизации военной авиации на границе с Беларусью

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Опубликовано: 05.02.2024 08:04 , Обновлено: 05.02.2024

Оперативное командование Вооружённых сил Польши предупредило гражданскую авиацию о "возможной активизации военной авиации у восточных границ Польши". Соответствующее официальное предупреждение для гражданских самолетов на днях опубликовало Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Как пояснили польские военные, “активизация активности военной авиации” на востоке, где страна граничит с Беларусью и Украиной, возможна “в ответ на угрожающую ситуацию”, складывающуюся на границе.

На официальной страничке Оперативного командования ВС Польши в соцсети X (бывший Twitter) также опубликовали карту, на которой отмечена зона действия предупреждения о “незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением национальной безопасности” - приграничные территории с Беларусью, Россией, и Украиной. Действовать предупреждение для гражданской авиации (NOTAM) будет с 5 февраля по 5 мая.

[info_b]NOTAM — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полётов.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января на совещании с высшим военным руководством страны призвал их к “бдительности на фоне милитаристической обстановки в соседних странах” и поручил военным “не прозевать случайных развитий событий на границе”.

«Готовятся отряды, полководцы определены» – Лукашенко поручил военным «не прозевать случайных развитий событий на границе»