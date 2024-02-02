Польша пообещала "этические" депортации на границе с Беларусью

Опубликовано: 02.02.2024 15:34 , Обновлено: 02.02.2024

Министерство внутренних дел Польши подготовило изменения порядка обхождения с нелегалами на польско-белорусской границе. Новое руководство польского министерства, среди прочего, пообещало «этические» депортации нелегальных мигрантов.

МВД Польши хочет обязать Пограничную охрану создать поисково-спасательные группы в подразделениях, расположенных вблизи границы с Беларусью, сообщила газета “Речь Посполита”. По ее данным, Пограничная охрана Польши теперь будет помогать нелегалам. Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик направил письмо омбудсмену по этому поводу. Как он пообещал, задачей групп “будет деятельность, направленная на предотвращение гуманитарных кризисов, о которых до сих пор сообщали активисты неправительственных организаций или местные жители”.

Вопросом, требующим регулирования, пока остаются так называемые “откаты”, то есть процедура принуждения людей вернуться за границу. Министерство внутренних дел Польши объявило о внесении поправки в постановление по этому поводу. Ранее, в начале января, 101 неправительственная организация направила обращение премьер-министру Дональду Туску с требованием прекратить такую практику. Однако вытеснения прекратятся только после закрытия миграционного маршрута, утверждает новое руководство МВД.

Об изменениях объявили на фоне затишья на границе.С 27 по 31 января польские пограничники не зафиксировали ни одной попытки нелегального проникновения из Беларуси в Польшу, о чем сообщили в своих социальных сетях.

Последние аресты нелегалов произошли в прошлую пятницу, 26 января, на участке, охраняемом польским пограничным постом в Черемче Подляского воеводства.

За первый месяц 2024 года сотрудники Подляского погранотряда зафиксировали всего несколько десятков попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Для сравнения, в январе 2023 года границу пытались пересечь 1,5 тысячи иностранцев. В свою очередь, в январе 2022 года их было зафиксировано около 1000 таких случаев.

Ранее Телеграф сообщил, что в последний день января вступили в силу изменения в правилах выдачи виз для иностранцев с картами поляка. Распоряжением министра внутренних дел Польши в паспорта въезжающим постановили ставить визовые наклейки с целью поездки номер 23, а не 18.

Польша решила ставить въезжающим белорусам новую отметку в паспортах. Но не всем