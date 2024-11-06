«Доверие пошатнулось» - Нетаньяху уволил министра обороны Израиля

Опубликовано: 06.11.2024 07:53 , Обновлено: 06.11.2024

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вечером во вторник, 5 ноября, объявил об увольнении Йоава Галланта с поста министра обороны. Своё решение он обосновал "отсутствием взаимного доверия", которое, по его мнению, необходимо между правительством и оборонным ведомством в военное время.

Полномочия Галланта официально закончатся через двое суток после официального уведомления, то есть 7 ноября. Его пост займёт действующий министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, которого, в свою очередь, в МИД заменит министр без портфеля Гидеон Саар.

В видеообращении, которое опубликовал Нетаньяху, он объяснил, что у правительства с Минобороны под руководством Галлантом “возникли разногласия” по вопросу ведения войны, которая, по сути, уже больше года активно ведётся с ливанской шиитской группировкой “Хезболла”. По словам Нетаньяху, делал заявления и предпринимал действия, которые противоречили решениям кабинета министров.

“К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось”, — процитировало израильского премьера местное издание The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, “кризис доверия” к министру обороны “не позволяет должным образом продолжать военную кампанию”. С этим, как утверждает премьер, согласилось “большинство членов правительства и кабинета министров”.

[info_b]Примечательно, что Нетаньяху увольняет Галланта с поста министра обороны не в первый раз. В марте 2023 года причиной увольнения стал публичный призыв Галланта не принимать закон о планах правительства по реформированию судебной системы, которые, по его словам, вызвали разногласия, представлявшие угрозу безопасности Израиля. Однако, всего через месяц его восстановили в должности, после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля.[/info_b]

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Первой официальной реакцией Галланта на нынешнее увольнение стал короткий пост в соцсети Х из одной строки.

“Безопасность Государства Израиль всегда была и всегда останется миссией моей жизни”, - написал Галлант. Такой же пост появился на его страничке в ночь его первого увольнения.

Позднее на пресс-конференции, как отметило израильское издание, Галлант выглядел куда более эмоциональным. Сам он назвал три причины своего увольнения. По его словам, по этим трем пунктам он не сходится с позицией правительства:

обязательный призыв в Армию обороны Израиля ультраортодоксальных мужчин-харедим,

необходимость вернуть заложников из сектора Газы,

создание государственной комиссии по расследованию террористической атаки ХАМАС 7 октября и последовавшей за ней войны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр обороны Израиля Йоав Галлант пригрозил Ирану “смертоносным, точным и особенно неожиданным” ударом в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории. По словам Галланта, Иран “даже не поймет, что с ним случилось и как”.

Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «смертоносным и особенно неожиданным» ударом