"Достаточно высок риск венерических заболеваний" – Посмотрели, о чём предупреждают власти поляков перед поездкой в Беларусь

Опубликовано: 16.04.2024 11:07 , Обновлено: 16.04.2024

Чистые дороги, запрет на бинокли, большое количество патрулей в городе и "радиоактивные" продукты питания - к таким белорусским "реалиям" готовят власти Польши тех, кто собирается в поездку в Беларусь. Посмотрели, чем ещё, по мнению польских властей, может удивить соседей наша страна.

На сайте правительства Польши размещена информация для путешественников, которую власти страны рекомендовали полякам учитывать, собираясь в поездку в соседнюю Беларусь. Согласно действующим правилам, как минимум до 31 декабря 2024 года в туристических целях граждане Польши могут находиться в Беларуси без виз в течение 90 дней, въезжая через любые открытые пограничные переходы на границе Евросоюза. Для этого им нужны лишь проездные билеты, медицинская страховка и автомобильная страховка для тех, кто едет на личном транспорте.

Впрочем, помимо важной технической информации для потенциальных путешественников на сайте разместили немало “полезной информации” о белорусских реалиях, с которыми, по мнению польских властей, могут столкнуться их граждане в соседней стране.

“Достаточно высок риск венерических заболеваний”

Так, польских туристов предупредили о “достаточно высоком риске инфекционных заболеваний”, таких как дифтерия грипп, а также - венерических заболеваний, а в тёплый период посоветовали опасаться клещей, которые являются переносчиками вирусных заболеваний.

При этом власти Польши заявили, что уровень медицинской помощи, которую оказывают в Беларуси в стационарах и условия лечения в целом “ниже, чем в Польше”, и предупредили о возможных проблемах с наличием “специализированных лекарств”, поэтому рекомендовали при необходимости обращаться в частные медицинские учреждения, которые, по их словам, “оснащены гораздо лучшим оборудованием”.

[info_b]Отметим, что, согласно официальной статистике белорусских медицинских учреждений, в Беларуси ежегодно регистрируют до 20 тыс. случаев заражения инфекциями, передающиеся половым путем (ИППП), однако в последние годы сохраняется тенденция к снижению темпов роста заболеваемости ИППП.

Так, согласно данным за 2022 год, заболеваемость этими инфекциями составила – 140,6 случая на 100 тыс. населения, тогда как годом ранее составляла 148,7, в 2020 году – 152,2. При этом по отдельным видам заболевания периодически регистрируется рост. Например, в 2022 году в среднем по стране заболеваемость сифилисомвы росла на 9,0%, по сравнению с 2020 годом.[/info_b]

Запрет на бинокли и фотоаппараты

Предупредили польские власти своих граждан и об особых правилах поведения в приграничной зоны. Именно там введён запрет на использование оптических устройств, таких как бинокли, фотоаппараты и приборы ночного видения без разрешения белорусских пограничников. Там же введён запрет на проход через территорию, где имеются инженерные сооружения.

[info_b]Отметим, что с недавних пор Совмин установил ещё одну зону с “особым правовым режимом” в Беларуси - вокруг Белорусской АЭС. Иностранцы попасть в эту зону могут только на основании письменного заявления, причём подавать его нужно не позднее чем за 45 дней до предполагаемого дня посещения. Заявителей при этом могут проверить - “для выявления информации (сведений) о возможности причинения ими вреда национальной безопасности Республики Беларусь”. На основании результатов такой проверки во въезде в зону им могут отказать.[/info_b]

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Водители, которые “по ночам не включают фары” и патрули на “каждом крупном перекрестке”

Большой блок рекомендаций на польском правительственном сайте отведено водителям. Во-первых, по мнению польских властей, в белорусских городах очень часто можно встретить милицейские патрули, а в крупных городах, по их словам, они “почти на каждом крупном перекрестке”. Кроме того, водителей предупредили о том, что в местах с интенсивным движением транспорта (на перекрестках, кольцевых развязках и так далее) часто организуют проверки сотрудники Госавотоинспекции.

Большую опасность для тех, кто отправляется в Беларусь на личном транспорте, по мнению польских властей, представляют местные водители. Они, по мнению представителей соседнего государства, “обычно не ездят быстро, но достаточно неосторожны”.

“Настойчивое движение по скоростной полосе, неиспользование света (даже после наступления темноты) и “поворотников”, резкий поворот с неправильной полосы движения или принудительное использование преимущественного права являются нормой”, - заявили авторы рекомендаций для польских туристов.

Кроме того, по их мнению, наибольшая угроза для польских водителей ночью “исходит от стоящих на дороге неосвещенных транспортных средств”.

Одновременно с этим уровень преступности в Беларуси польские власти оценили как “сопоставимую с ситуацией в Польше”.

“Нападений на водителей на дорогах практически нет, но случаются угоны и взломы автомобилей. Особенно это происходит в менее посещаемых местах. Бывают и мелкие кражи в отелях”, - предупредили они своих граждан.

“Радиоактивная” еда

Ещё одной важной рекомендацией стал совет избегать употребления местной еды. Однако, касается он только юга Беларуси - из-за “риска радиоактивности”, видимо, связанного с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, однако, что такой риск если и существует, то только в случае с продуктами, купленными с рук у жителей регионов рядом с “Чернобыльской зоной”. Накапливать опасные радионуклиды способны ягоды, грибы, поэтому их сбор в некоторых районах Беларуси до сих пор ограничивают.

Так, Telegraf.news рассказывал, как в прошлом году грибник отнес в центр гигиены и эпидемиологии боровики, собранные недалеко от отселенного из-за ЧАЭС поселка. Исследование показало в грибах превышение уровня радионуклидов в грибах в 2,5 раза.

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