Совмин установил зону с «особым правовым режимом» вокруг БелАЭС. Где введут проверки «правомерности пребывания»?

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Опубликовано: 17.10.2023 09:59 , Обновлено: 17.10.2023

Правительство Беларуси установило вокруг Белорусской атомной электростанции зону безопасности с особым правовым режимом. В неё включили в том числе и пять белорусских деревень. Согласно утверждённым Совмином положениям, в зоне безопасности будут проводиться проверки "правомерности въезда, пребывания и передвижения", а в отдельных случаях могут вводиться "дополнительные временные режимные ограничения".

Границы зоны безопасности с особым правовым режимом вокруг БелАЭСбыли установлены постановлением Совета министров, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 октября. Зону установили в границах автомобильных дорог Р45, Р52, Н6211, Н6223, Н20110 и включили в неё следующие населенные пункты в их административных границах:

Авены,

Шульники,

Новодрожки,

Валейкуны,

Гроди.

Зона также захватывает территорию вокруг некоторых объектов БелАЭС, например, водозаборов и сооружений техводоснабжения в радиусе 300 метров. При этом в постановлении прописано, что автодороги в границы зоны безопасности не входят - за исключением участка дороги Н6223. Границы зоны обязаны будут обозначить предупредительными знаками.

Карта границ зоны безопасности из постановления Совмина

В положениях о зоне безопасности у БелАЭС прописано, что уполномоченные органы будут проводить проверки “правомерности въезда, пребывания и передвижения” по территории зоны. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, попасть в зону безопасности смогут только на основании письменного заявления. Причём подавать его нужно будет не позднее чем за 45 дней до предполагаемого дня посещения. Заявителей будут проверять - “для выявления информации (сведений) о возможности причинения ими вреда национальной безопасности Республики Беларусь”. На основании результатов такой проверки во въезде в зону им могут отказать.

При посещении зоны всем, включая граждан Беларуси, при себе необходимо будет иметь документы, удостоверяющие личность:

паспорт гражданина Республики Беларусь;

вид на жительство в Республике Беларусь;

удостоверение беженца;

идентификационную карту гражданина Республики Беларусь;

Кроме того, в постановлении Совмина прописано, что при посещении зоны безопасности БелАЭС также необходимо будет иметь при себе служебное удостоверение, водительское удостоверение или военный билет, а также временный или постоянный пропуск. Сотрудникам органов безопасности постановлением разрешено проверять документы на въезде в зону и в её пределах, а также осуществлять личный досмотр граждан и их транспортных средств, а в случае несанкционированного проникновения или попытки проникновения в зону безопасности - задерживать нарушителей на срок до трех часов.

На территории зоны безопасности БелАЭС также запретили вести фото- и видеосъемку нарядов органов безопасности, караулов, осуществляющих охрану и оборону АЭС, специальных грузов с ядерным материалом, объектов инфраструктуры физической защиты эксплуатирующей организации. Для этого необходимо получать отдельное разрешение уполномоченных должностных лиц органов безопасности.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. 29 сентября в Минэнерго заявили, что на БелАЭС начали комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока, которое должно подтвердить соответствие технологических систем, основного и вспомогательного оборудования блока проектным характеристикам и требованиям безопасности.

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