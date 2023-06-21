До 10 лет тюрьмы. Польская прокуратура передала уголовное дело двух белорусов в суд. За что?

Опубликовано: 21.06.2023 16:45 , Обновлено: 21.06.2023

В прокуратуре Польши 21 июня рассказали, что передали в суд уголовное дело в отношении двух граждан Беларуси. Им грозит тюремный срок. Также в ведомстве сообщили, в чем их обвиняют.

Польская прокуратура заявила, что белорусов обвиняют в шпионаже в пользу белорусской военной разведки: якобы они собирали информацию о военной и критической инфраструктуре Польши, сообщил wpolityce.pl.

В ведомстве рассказали, что подозреваемых задержали в апреле 2022 года. По данным следствия, они приехали в Польшу под предлогом устроиться на работу водителями. Но расследование прокуратуры выявило, что мужчины участвовали в деятельности белорусской военной разведки.

Обвиняемые собирали информацию о Вооруженных силах Польши и объектах инфраструктуры, имеющих решающее значение для обороны страны. Польское ведомство заявило, что шпионская деятельность подозреваемых была сосредоточена на воинских частях и гражданских объектах, расположенных в западной части страны, утверждают польские прокуроры.

По ходатайству прокурора подозреваемые заключены под стражу. Департамент по военным делам направил обвинительное заключение по этому уголовному делу в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф уже писал, что служба военной контрразведки РП заявила, что на территории страны был арестован подозреваемый в работе на белорусские спецслужбы:

Польша заявила об аресте белорусского шпиона

В Польше задержали ещё одного иностранца-шпиона