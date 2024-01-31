«Для получения разведданных и совершения терактов» - Минкульт предупредил белорусов о попытках вербовки иностранными спецслужбами

Опубликовано: 31.01.2024 12:09 , Обновлено: 31.01.2024

Министерство культуры Беларуси предостерегло белорусов от потенциально опасных связях в социальных сетях и мессенджерах, в том числе, "в закрытом формате". Таким образом, по данным ведомства, "спецслужбы иностранных государств предпринимают попытки вербовки белорусских граждан для получения разведывательной информации и совершения терактов".

В официальном телеграм-канале Министерства культуры белорусов предупредили, что с целью вербовки белоруса в соцсетях и мессенджерах могут обратиться неизвестные. Подозрения, как заявили в ведомстве, у белорусов должны вызвать такие предложения новых знакомых:

перевести дальнейшее общение в закрытый формат (использовать секретные чаты, сторонние мессенджеры, подозрительные программы);

сообщить конкретные сведения о своем окружении, их биографические данные, рассказать о профессиях и личных контактах;

выполнить “незначительные” просьбы, например, приобрести сим-карту, снять квартиру, забрать или отправить посылку, передать какие-либо предметы третьим лицам;

сообщить информацию об обстановке в Беларуси, деятельности силовых структур, органов власти и управления.

Подозрительными в Минкульте предложили считать и предложения дополнительного заработка каким-либо “нестандартным способом”.

“Если в отношении вас или ваших близких предпринимались подобные действия, незамедлительно обратитесь в органы государственной безопасности Республики Беларусь либо по номерам 127, 8 (017) 219-92-99”, - призвали в Минкульте.

Напомним, примерно по такой же схеме, описанной Минкультом, согласно информации Федеральной службы безопасности России, якобы был завербован белорус, которого обвинили в подрыве двух грузовых поезда на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября 2023 года.

ФСБ России обвинила белорусов в подрыве БАМа

После его задержания мужчины, которому в России может грозить пожизненное заключение, а в Беларуси — смертная казнь, глава Комитета госбезопасности Иван Тертель рекомендовал всем белорусам “не втягиваться в игры иностранных спецслужб”.

«Не втягиваться в игры» — Глава КГБ предупредил белорусов о смертной казни