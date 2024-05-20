"Дикая мелкота" - Лукашенко потребовал от КГБ вести борьбу со "скрытым мышкованием"

Опубликовано: 20.05.2024 14:28 , Обновлено: 20.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 мая, провёл ряд кадровых назначений, связанных с деятельностью Комитета госбезопасности. Подробности широкой публике в Администрации президента не раскрыли, сообщил лишь, что, по мнению Лукашенко, нынешние назначения "будут способствовать укреплению органов госбезопасности". Обращаясь к главе КГБ Ивану Тертелю, он, в числе прочего, потребовал от ведомства вести борьбу со "скрытым мышкованием".

Главной причиной нынешнего совещания с руководством КГБ Лукашенко назвал обсуждение “вопросов недопущения коррупции и крышевания” в Беларуси со стороны подконтрольных ведомству органов.

Обращаясь к Тертелю, Лукашенко потребовал от него, как от человека, в ведении которого находится “контрразведывательное обеспечение” контролирующих и и правоохранительных органов, “принимать соответствующие меры” и информировать его лично,“если вдруг у кого-то возникнет желание расширить свою деятельность коррупционную на территории Беларуси”.

“Такое скрытое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах (мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее), - у нас этого быть не должно”, - заявил Лукашенко.

По его словам такое “крышевание” способно “очень серьезно ударять по нашим людям”.

“Вот эта дикая мелкота: “Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. “Ты - мне, я - тебе” - этого быть в Беларуси не должно. Я очень надеюсь на чекистов, что, по крайней мере, я буду вовремя информирован по тем или иным вопросам. А где нужно, вы и сами примете соответствующие меры”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Тертель заявил, что КГБ предотвратил атаки на Минск боевых дронов из Литвы

Ранее Telegraf.news сообщил, что в апреле этого года председатель Комитета государственной безопасности заявил, что белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске, а также что на территории Литвы и Польши «радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критическим объектам» на территории Беларуси. Представители Литвы и Польши все обвинения категорически отвергли.

«Нонсенс» — В Литве отвергли обвинения КГБ Беларуси в подготовке атак дронов на Минск