Десятки украинцев устроили протест на границе с Беларусью. Что потребовали?

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Опубликовано: 05.02.2025 07:55 , Обновлено: 05.02.2025

Десятки жителей украинского села Старого в Ровненской области 4 февраля устроили протест вблизи одного из блокпостов на границе с Беларусью. В течение нескольких часов местные в присутствии полиции и сотрудников украинской пограничной службы требовали прекратить усиление пограничного режима в окрестностях села.

Как пояснил народный депутат Украины Артём Дмитрук, жители приграничного села недовольны тем, что вокруг их населённого пункта после начала войны с Россией появились противотанковые рвы, по периметру села натянули колючую проволоку, а также ввели ограничения на передвижения в близлежащих лесах.

По словам официального представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, основные требования сельчан сводились к следующему:

отменить поголовные проверки транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин,

убрать контрольный пост на выезде из села,

разрешить местным жителям свободно собирать дикоросы в лесу в непосредственной близости с государственной границей.

По словам Демченко, после проведённой “разъяснительной работы” сельчане разблокировали КПП, но поскольку подобный инцидент случается не в первый раз, представитель погранслужбы не исключил повторения ситуации в будущем.

Демченко также сообщил, что о протестах местных уведомлена Ровенская областная военная администрация, а также местная районная государственная администрация и правоохранительные органы.

Украина отвергла вероятность начала войны с Беларусью

Ранее Telegraf.news показал, как выглядит граница с Беларусью с украинской стороны. В середине января 2025 года в Сети появилось видео, кадрах которого видно, что дорога загорожена большими валунами, а также противотанковыми ежами, сигнальными столбами и строительным мусором. Кроме того, вдоль трассы протянули ограждения из колючей проволоки.

В Украине показали, как теперь выглядит граница с Беларусью с их стороны