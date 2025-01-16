В Украине показали, как теперь выглядит граница с Беларусью с их стороны

🎥 Видео

Опубликовано: 16.01.2025 08:27 , Обновлено: 16.01.2025

Украинское издание "Страна" опубликовало в своём Telegram-канале видео, где показало, как выглядит граница с Беларусью с их стороны. На кадрах видно, что дорога загорожена большими валунами, а также противотанковыми ежами, сигнальными столбами и строительным мусором. Кроме того, вдоль трассы протянули ограждения из колючей проволоки.

Напомним, в начале января спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Украина возводит на границе с Беларусью фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения.

Между тем в сентябре 2024 года госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что около 14 тыс. украинских военных находятся близ границы с Белоруссией. По его словам, группировка располагается там уже два года.