Депутаты одобрили в первом чтении доступ СК Беларуси ко всем личным данным белорусов без их согласия

Опубликовано: 31.01.2024 17:52 , Обновлено: 31.01.2024

Депутаты Палаты представителей 31 января приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении законов» – по вопросам Следственного комитета. В законопроекте предусмотрели получение сведений о персональных данных белорусов.

В Палате представителей, в частности, сообщили, что законопроектом предусматривается «предоставление полномочий Следственному комитету, в соответствии с возложенными на него задачами, без согласия физических лиц получать сведения из информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные, и иметь доступ, в том числе удаленный, к этим ресурсам (системам)».

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Кроме того, в проекте есть и такие пункты:

увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет;

предоставление гражданам, принятым (зачисленным) в учреждение высшего образования Министерства внутренних дел для получения высшего образования по специальностям для Следственного комитета, статуса сотрудника Следственного комитета;

исключение обязанности у лиц рядового и младшего начальствующего состава Следственного комитета ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе;

исключение из полномочий Президента Республики Беларусь полномочия по установлению норм снабжения сотрудников Следственного комитета предметами формы одежды, знаками различия по специальным званиям и иным вещевым имуществом.

Ранее Телеграф писал, что начальник отдела следственного управления УСК по Минску Виктор Грамович провел 16 января в министерстве промышленности встречу с представителями промышленных предприятий Минска, на которой предупредил о негативном влиянии на рабочих белорусских заводов некоторых Телеграм-каналов.

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