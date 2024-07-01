«Даёт шанс» - В Минобороны объяснили, зачем в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности

Опубликовано: 01.07.2024 08:27 , Обновлено: 01.07.2024

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко в эфире белорусского телевидения объяснил, зачем военные начали очередную внезапную проверку боевой готовности. По его словам, она необходима для того, чтобы воинские части и подразделения смогли отработать определённые служебные моменты "в условиях критической ситуации".

“Сегодня мир и процессы военно-политической, стратегической, да и тактической обстановки меняются очень быстро. Система подготовки, которая сложилась в белорусской армии, предусматривает подготовку от простого к сложному с плановой отработкой тех или иных вопросов”, - пояснил первый заместитель министра обороны в эфире гостелеканала ОНТ.

По его словам, такая внезапная проверка “даёт шанс, возможность или срез”, который позволяет “посмотреть на то, как эти вопросы будут отрабатываться в условиях, максимально приближенных к критической ситуации”. При этом он назвал несколько ключевых целей таких проверок:

оценка “неординарности мышления” командиров в нестандартных условиях,

выявление недостатков классической системе подготовки.

Муравейко отметил, что в ходе таких проверок “появляются те звезды, которые в последующем будут продвигаться по службе”, и выявляются командиры, способные в дальнейшем возглавить соединения, воинские части и армейские объединения.

Что касается классической системы подготовки, то армейское руководство не намерено от нее не отказываться. По словам замминистра обороны, она в Беларуси “имеет фундаментальный характер”.

“Но иногда любой фундамент надо проверять, поливая водой. Так вот эти проверки - не что иное, как тренировка, насколько этот фундамент выдерживает испытание временем”, - пояснил Муравейко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные Гомельский областной исполнительный комитет предупредил жителей региона о мероприятиях, которые военные проводят в эти дни в рамках внезапной проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси. Областная администрация предупредила белорусов о возможных блокпостах на дорогах, а также о том, что военные могут проверять проезжающие автомобили на различных участках местности и требовать для проверки документы граждан.

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