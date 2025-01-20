ЦИК устроил массовую рассылку СМС. О чём предупредил белорусов?

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Опубликовано: 20.01.2025 14:27 , Обновлено: 20.01.2025

Центральная избирательная комиссия Беларуси начала рассылку СМС-сообщений с напоминанием о предстоящих выборах президента, которые пройдут в это воскресенье, 26 января. Об этом Telegraf.news сообщили читатели, получившие соответствующие уведомления.

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В сообщении от Центризбиркома избирателям напомнили о дате выборов и сообщили, что проголосовать на участке можно будет с 8:00 до 20:00.

Также ЦИК сообщил о возможности досрочного голосования, которое начнётся уже завтра, 21 января, и продлится по 25 января включительно. Проголосовать заранее можно будет с 12:00 до 19:00 без перерыва, при этом документально подтверждать причину невозможности прийти на участок в воскресенье не требуется.

Скриншот: читатель Telegraf.news

Для того чтобы проголосовать, избирателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также подойдут другие документы, утверждённые ЦИК, но только при условии, что гражданин есть в списке избирателей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что запрещено делать с бюллетенями для голосования.

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А также о том, что ЦИК приготовил традиционные подарки некоторым избирателям, которые на предстоящих президентских выборах будут голосовать впервые в своей жизни.

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