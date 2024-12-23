ЦИК пообещал подарить книгу этим белорусам за их голос на выборах. И это не Конституция

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Опубликовано: 23.12.2024 16:13 , Обновлено: 23.12.2024

Белорусский Центризбирком приготовил традиционные подарки некоторым избирателям, которые на предстоящих президентских выборах будут голосовать впервые в своей жизни. В ЦИК продемонстрировали подарок и пояснили, кто именно может на него претендовать.

По данным ЦИК, в грядущих выборах президента Беларуси смогут принять участие более 88 тыс. граждан, которые голосуют впервые. Однако лишь часть из них сможет получить подарок от государства, а именно те граждане, которым исполнилось 18 лет в период с 26 февраля 2024 года по 26 января 2025 года включительно.

Сувениры впервые голосующим ЦИК готовит не впервые. В разные годы на избирательных участках таким гражданам вручали открытки, календарики, ручки и блокноты с госсимволикой, а также Конституцию Беларуси. В этом году ЦИК совместно с Министерством информации и издательством “Беларусь” в качестве подарков также подготовили книгу - подарочное издание “Символы суверенной Беларуси”.

Фото: ЦИК РБ

Как пояснил начальник отдела аппарата ЦИК Беларуси Сергей Шмарловский, в ней представлена информация как об официальных символах современной Беларуси - флаге, гербе, гимне и Конституции, так и о неофициальных символах, таких как традиционный белорусский орнамент, василек, зубр и Слуцкие пояса.