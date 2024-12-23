ЦИК зарегистрировал кандидатов в президенты Беларуси. Чьи фамилии окажутся в бюллетенях?

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Опубликовано: 23.12.2024 12:27 , Обновлено: 23.12.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 23 декабря зарегистрировала кандидатов в президенты Беларуси. В бюллетенях должно быть пять фамилий.

Так, ЦИК зарегистрировал кандидатами всех претендентов на президентский пост, которые подали подписи в Центризбирком. Это, напомним:

глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич,

индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая,

действующий президент Александр Лукашенко,

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков,

председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.

Сами выборы назначены на воскресенье, 26 января. С 1 по 25 января - агитационный период.

Ранее Telegraf.news писал, что Центризбирком на этом же заседании назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси после проверки. Как утверждают в ЦИК, достоверность подписей проверили на основании протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам.

ЦИК назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси