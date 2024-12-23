ЦИК зарегистрировал кандидатов в президенты Беларуси. Чьи фамилии окажутся в бюллетенях?
💼 Официально
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 23 декабря зарегистрировала кандидатов в президенты Беларуси. В бюллетенях должно быть пять фамилий.
Так, ЦИК зарегистрировал кандидатами всех претендентов на президентский пост, которые подали подписи в Центризбирком. Это, напомним:
- глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич,
- индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая,
- действующий президент Александр Лукашенко,
- первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков,
- председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.
Сами выборы назначены на воскресенье, 26 января. С 1 по 25 января - агитационный период.
Ранее Telegraf.news писал, что Центризбирком на этом же заседании назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси после проверки. Как утверждают в ЦИК, достоверность подписей проверили на основании протоколов областных и Минской городской комиссий по выборам.
ЦИК назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси