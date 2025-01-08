Гайдукевич предложил изменить процедуру выборов президента для защиты от «политиканов»

Опубликовано: 08.01.2025 12:45 , Обновлено: 08.01.2025

Кандидат в президенты Беларуси Олег Гайдукевич заявил о необходимости внесения изменений и дополнений в избирательное законодательство, чтобы «защитить белорусские электоральные кампании». Как он отметил, к следующим президентским выборам нужно ограничить участие в них «случайных людей».

Гайдукевич [link href=“http://radio1.by” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link]в эфире на госрадио, что белорусы должны быть защищены от «политиканов, от тех, кто хочет идти на президентские выборы для того, чтобы решать свои личные вопросы». По его мнению, нужно на законодательном уровне ограничить участие в выборах «некомпетентных политиков, предателей, представителей пятой колонны».

Для этого, по словам кандидата в президенты, необходимо изменить законы таким образом, чтобы кандидатов в президенты выдвигали парламентские партии и Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Помимо этого, Гайдукевич также предложил изменить избирательное законодательство, касающееся выборов в парламент. Он выразил убеждение, что следующие выборы депутатов должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе, а не только по одномандатным округам, как это происходит сейчас в Беларуси.

«Это даст больше конкуренции и альтернативы на всех уровнях власти», — заявил Гайдукевич, добавив, что такая система усилит «патриотическую составляющую» в парламенте.

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Пропорционально-мажоритарная система

Пропорционально-мажоритарная система объединяет в себе элементы двух других систем: пропорциональной и мажоритарной. При такой системе часть депутатов избирается по одномандатным округам, как в мажоритарной системе, а другая часть — по партийным спискам, как в пропорциональной системе. В итоге получается, что избиратели могут голосовать и за конкретного кандидата, и за партию, которая, по их мнению, лучше всего представляет их интересы.

Причём, как правило, часть голосов за партию «преобразуется» в мандаты, если партия набрала нужный процент голосов по всей стране. Такая система позволяет, с одной стороны, обеспечить представительство разных мнений, а с другой — гарантировать наличие в парламенте людей, получивших персональную поддержку в своём округе.

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1 января 2025 года в Беларуси начался активный этап президентской гонки, во время которого кандидаты излагают свои предвыборные программы. Напомним, что в президентских выборах участвуют председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Выборы пройдут 26 января.

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