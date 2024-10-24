ЦИК попросил на выборы президента Беларуси в 2025 году сумму с учетом второго тура

Опубликовано: 24.10.2024 14:02 , Обновлено: 24.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг, 24 октября, озвучила сумму, которую планируется выделить на из госбюджета на проведение выборов президента Беларуси в 2025 году, с учётом двух туров голосования. Она оказалась на миллион долларов (в эквиваленте) больше, чем та, что была потрачена на предыдущую президентскую кампанию.

Общая сумма, которая может быть потрачена из бюджета на выборы, даже если судьба голосования не решится за один тур, составила 52 миллиона 885 тысяч рублей. Первую часть этих средств ЦИК планирует получить уже 30 октября 2024 года. Увеличение расходов по сравнению с президентской кампанией 2020 года в ЦИК объяснили инфляцией, сообщило агентство Sputnik.

[info_b]Отметим, что единственный раз, когда судьба президентской кампании в Беларуси не смогла решиться в первом туре, это первые выборы в истории суверенной Республики 1994 года. Тогда в первом туре участвовало шесть кандидатов, во второй тур вышли Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич. По итогам второго тура Лукашенко одержал значительную победу - 80,34 % против 14,17 % у Кебича.[/info_b]

Согласно предварительным расчётам, озвученным на заседании ЦИК 24 октября, большая часть этой суммы уйдёт на зарплаты тех, кто будет задействован в электоральной кампании:

78% - на зарплаты членам избиркомов, сотрудникам обслуживающих финансовых органов и т.п.,

17% - на материально-техническое обеспечение кампании (расходы на связь, транспорт, полиграфию, оборудование участков для голосования),

стальные средства - на командировочные и прочие расходы.

Как отметило агентство Sputnik, расходы на президентские выборы превысят расходы на выборы в парламент и местные совет, которые состоялись в этом году, почти на 59% - на это из бюджета ушло порядка 34 млн рублей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ЦИК назначил выборы президента на 26 января 2025 года. Председатель ЦИК Игорь Карпенко объяснил, что такую дату выбрали из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий Александра Лукашенко. Это, в свою очередь, не исключает его права баллотироваться на очередной срок.

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