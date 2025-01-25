ЦИК назвал число белорусов, приехавших проголосовать из-за рубежа

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Опубликовано: 25.01.2025 12:01 , Обновлено: 25.01.2025

Председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, сколько граждан Беларуси, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учёте, уже приняли участие в голосовании на выборах президента.

По информации главы Центризбиркома, после четырёх дней досрочного голосования таких белорусов оказалось 46.

Он напомнил, что в единый день голосования на участке в Минске проголосовали шесть таких граждан. Сейчас же подобные участки открыты во всех областных центрах, между ними налажена связь.

«Увеличение количества таких участков оправдано», — отметил Карпенко. Он пояснил, что это сделано для удобства тех, кто приедет из-за границы, не имеет прописки в Беларуси и кому было бы сложно обращаться в участковую комиссию для включения в список.

Обновлено Обновлено в 16:00. «52 человека уже проголосовали. Это граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции, Бельгии», — отметил Игорь Карпенко.

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Почему нет участков в посольствах и консульствах?

Ранее Игорь Карпенко объяснил, почему на текущих выборах не открылись избирательные участки за границей. По его словам, в условиях, когда «страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств либо сокращено количество наших дипмиссий», это «просто технически невозможно».

Карпенко также отметил, что зарубежные участки «подвергаются определённому воздействию со стороны недоброжелателей», стремящихся вмешаться в электоральный процесс.

Отвечая на вопрос о возможных «провокациях» за пределами страны, глава ЦИК тогда отмечал, что это «может сегодня быть трактовано как посягательство на электоральный суверенитет». Он напомнил о запрете на финансирование избирательной кампании из-за рубежа, будь то через международные организации или диппредставительства.

«Посягательство на суверенитет» — Глава ЦИК объяснил, почему Беларусь отказалась от избирательных участков за рубежом

Председатель ЦИК также предупредил о возможном «информационном воздействии» и посоветовал белорусам обращаться за «достоверной информацией» в мессенджеры и на официальный сайт Центризбиркома.