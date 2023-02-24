Четыре страны ЕС призвали снять с Беларуси часть санкций

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 24.02.2023 10:02 , Обновлено: 24.02.2023

Брюссельский журналист Рикард Йозвяк заявил, что четыре страны ЕС выступили за вывод белорусских калийных удобрений из-под санкций.

Он назвал Португалию, Бельгию, Нидерланды и Францию.

«По словам португальцев, это улучшит ситуацию с продовольственной безопасностью. Они стремятся, чтобы для Беларуси сделали такое же исключение, как и для России», — сказал Йозвяк.

Кроме того, журналист утверждает, что «были запросы из Киева в Брюссель: «Пожалуйста, разберитесь с этими двумя странами отдельно. Нам еще может понадобиться получить из Минска что-то, чего мы точно не получим из Москвы».

«Очевидно, что это очень деликатный вопрос. Но правда, Брюссель и в этом смысле прислушивается к Киеву», — добавил он.

К слову, ранее Йозвяк уже писал в Twitter, что Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси. Тогда в МИД страны заявили, что это «не соответствует действительности».