Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси — Йозвяк

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Опубликовано: 12.01.2023 12:47 , Обновлено: 12.01.2023

Беларусь не попала в последние пакеты санкций ЕС по просьбе Украины. Об этом заявил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

«Одна из причин, по которой Беларусь не подверглась санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украина потребовала не добавлять туда Минск», — написал он.

Фон дер Ляйен объявила о новых санкциях ЕС против властей Беларуси

Отметим, что накануне этого заявления, 10 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен сказала, что ЕС введет новые санкции против властей Беларуси.

«Мы выступим с новыми санкциями в отношении Беларуси в ответ на ее роль в российской войне в Украине», – сказала она на пресс-конференции.