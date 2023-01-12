Киев отрицает, что просил ЕС не вводить санкции против Беларуси

Опубликовано: 12.01.2023 16:06 , Обновлено: 12.01.2023

Спикер Министрества иностранных дел Украина Олег Николенко 12 января заявил, что информация о том, что Киев просил Евросоюз не включать Беларусь в последние пакеты санкций «не соответствует действительности».

На своей странице в Facebook он написал, что за поддержку России «на Беларусь в настоящее время наложен ряд персональных и секторальных санкций».

Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси — Йозвяк

«Зато нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет», — добавил он.

И отметил, что Украина и партнеры «активно работают для максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, утверждение которого уже назрело давно».

Напомним, накануне брюссельский журналист Рикард Йозвяк заявил, что Беларусь не попала в последние пакеты санкций ЕС по просьбе Украины.

Как писал ранее Телеграф, 10 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен сказала, что ЕС введет новые санкции против властей Беларуси.