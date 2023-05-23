"Бывало, есть и будет" - Глава ГПК подтвердил нарушение границы Литвы белорусским пограничником
Глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо заявил 23 мая, что белорусский пограничник на самом деле нарушил границу Литвы. Но, по его словам, литовцы "пиарятся" из-за этого.
“Недавно был случай - так называемое нарушение режима границы. Случайно наш военнослужащий (мы не отрицаем) зашёл на полтора метра. Оно бывало, есть и будет. И в Советском Союзе. И их пограничники тоже иногда заходят. Но мы на этом внимание не акцентируем. Разбираемся на местном уровне. Для этого есть уполномоченные в пограничных отрядах”, - заявил председатель ГПК, передает Белта. Причем тут советский союз, он, правда, не уточнил.
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Анатолий Лаппо рассказал, что считает, что власти Литвы “бесятся” из-за введенного “безвиза” для их граждан. “Если вы такие заботливые, введите и вы безвиз! И наши граждане будут ездить к вам. Только спасибо скажут”, - призвал он.
Напомним, что ранее в ГПК отвергали обвинения Литвы в нарушении пограничном границы. В Госпогранкомитете Беларуси 19 апреля прокомментировали заявления своих литовских коллег о “нарушении государственной границы”, которое якобы произошло накануне. Все обвинения в ГПК отвергли, заявив, что “литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом”.
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