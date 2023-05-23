"Бывало, есть и будет" - Глава ГПК подтвердил нарушение границы Литвы белорусским пограничником

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Опубликовано: 23.05.2023 17:48 , Обновлено: 23.05.2023

Глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо заявил 23 мая, что белорусский пограничник на самом деле нарушил границу Литвы. Но, по его словам, литовцы "пиарятся" из-за этого.

“Недавно был случай - так называемое нарушение режима границы. Случайно наш военнослужащий (мы не отрицаем) зашёл на полтора метра. Оно бывало, есть и будет. И в Советском Союзе. И их пограничники тоже иногда заходят. Но мы на этом внимание не акцентируем. Разбираемся на местном уровне. Для этого есть уполномоченные в пограничных отрядах”, - заявил председатель ГПК, передает Белта. Причем тут советский союз, он, правда, не уточнил.

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Анатолий Лаппо рассказал, что считает, что власти Литвы “бесятся” из-за введенного “безвиза” для их граждан. “Если вы такие заботливые, введите и вы безвиз! И наши граждане будут ездить к вам. Только спасибо скажут”, - призвал он.

Напомним, что ранее в ГПК отвергали обвинения Литвы в нарушении пограничном границы. В Госпогранкомитете Беларуси 19 апреля прокомментировали заявления своих литовских коллег о “нарушении государственной границы”, которое якобы произошло накануне. Все обвинения в ГПК отвергли, заявив, что “литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом”.

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