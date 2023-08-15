"Быстрорастущая угроза" - Латвия объявила мобилизацию пограничников для охраны границы с Беларусью

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Опубликовано: 15.08.2023 19:24 , Обновлено: 15.08.2023

Государственная служба охраны границы Латвии сообщила, что с 15 августа начала "дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы".

Там пояснили, что решение приняли в связи “с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе за последние сутки”. В погранслужбе Латвии заявили о 96 попытках незаконного пересечения белорусский государственной границы. Также там обвинили власти Беларуси в “возросшей вовлеченности в организации потока нелегальных иммигрантов”.

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“В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы и выведены из него должностные лица, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции”, - заявили в погранслужбе Латвии.

“Маски сброшены”

Власти Беларуси не комментировали данное заявление на момент написания новости. Однако ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил страны НАТО, куда входит и Латвия, в угрозе Беларуси. Недавнее расширение НАТО он назвал “своеобразной колонизацией новых территорий”, целью которой является “использование населения в вероятной войне с Востоком”.

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