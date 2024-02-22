«Все заявления голословны» - Глава ЦИК отверг обвинения БДИПЧ ОБСЕ в «ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси»

Опубликовано: 22.02.2024 16:17 , Обновлено: 22.02.2024

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в четверг, 22 февраля, прокомментировал доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об "ухудшении ситуации с правами человека" в стране. Он назвал заявления международной организации "голословными", а само Бюро обвинил в двойных стандартах.

Карпенко отметил, что с аналогичными по риторике докладами по ситуации в Беларуси БДИПЧ ОБСЕ выступала “задолго до проведения выборов”. В качестве примера он привёл майский доклад организации под названием “О серьезной угрозе человеческому измерению в Беларуси после 2020 года”. По словам Карпенко, в этом документе Бюро “полностью в негативных тонах” высказалось о политической реформе, проведенной в Беларуси.

“Все эти заявления, на мой взгляд, голословны”, - процитировало главу ЦИК агентство БелТА.

Он рекомендовал БДИПЧ ОБСЕ, которое, по его словам, “находится в глубоком кризисе” в первую очередь “посмотреть на свою структуру, на то, как эта структура работает, как применяются двойные стандарты, как идет вмешательство во внутренние дела в ходе таких электоральных кампаний, которые мы проводим”.

Что в новом докладе БДИПЧ ОБСЕ?

Новый доклад БДИПЧ ОБСЕ был обнародован 21 февраля. В нём организация заявила об “ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси”, а также прокомментировала решение официального Минска не приглашать на парламентские выборы наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

Директор Бюро Маттео Мекаччи, представляя доклад, отметил, что “правозащитная работа может включать в себя критику правительства и способствует благополучию любого общества” и отметил, что в Беларуси их работа “криминализирована”.

По поводу отказа наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ поучаствовать в выборах в Беларуси организация выразила “глубокое сожаление”, заявив, что тем самым Минск лишил белорусов возможности получить “беспристрастную, прозрачную и всестороннюю оценку со стороны международного органа”.

Напомним, постоянный представитель Республики Беларусь при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Дапкюнас сообщил о том, что Минск решил не приглашать наблюдателей от данной организации на парламентские выборы, только в начале 2024 года. При этом в МИД Беларуси отметили, что страна “готова пересмотреть свои подходы” при определённых условиях.

В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ