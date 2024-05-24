В белорусской деревне на границе с Украиной эвакуировали десятки жителей. Что случилось?

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Опубликовано: 24.05.2024 11:48 , Обновлено: 24.05.2024

Не менее двух десятков жителей эвакуировали из деревни Жмурное Лельчицкого района Гомельской области, расположенной всего в восьми километрах от границы с Украиной, в четверг, 23 мая. Спецмероприятия проводились в рамках районных командно-штабных и тактико-специальных учений.

По данным районного издание “Светлае жыццё”, в рамках учений отрабатывался сценарий возникновения лесного пожара с угрозой распространения пожара на деревню Жмурное. Задача эвакуационной комиссии было организовать экстренный вывоз и временное размещение сельских жителей.

О начале эвакуации объявили по громкой связи, после чего зарегистрировали, провели медосмотр, измерив отселяемым давление и пульс, а затем организованно вывезли на автобусе в Лельчицы. Всех эвакуированных разместили в гостинице “Уборть”, организовали для них питание в местном кафе и сопроводили в пункт вещевого снабжения местного филиала Гомельского областного потребительского общества.

Фото: lelchitsy.by

По данным местного издания, на эвакуацию жителей ушло не больше получаса, а сами мероприятия прошли “строго по инструкции” и “без суеты”.

Отметим, что об угрозе трансграничного пожара сотрудники Минлесхоза Беларуси предупреждали в минувшие выходные, но на другом участке границы с Украиной - в Малоритском районе Брестской области. Тогда инспекторы Гослесохраны засекли задымление на территории лесного фонда Украины, вблизи белорусской границы, и отправили туда технику.

Ранее Telegraf.news сообщил о пожаре, который вчера вспыхнул на военном полигоне в Брестской области, расположенном вблизи городского поселка Ружаны. Привлечь к тушению пожара пришлось не только военнослужащих, но и сотрудников МЧС, в том числе, с применением спецавиации.

На военном полигоне в Брестской области вспыхнул пожар