Будрис рассказал о негласных контактах Литвы и Беларуси

Опубликовано: 15.12.2025 10:00 , Обновлено: 15.12.2025

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью общественному вещателю LRT, что МИД этой страны поддерживает контакты с МИД Беларуси. И это происходит на регулярной основе.

По его словам, несмотря на то, что обе страны отозвали своих послов несколько лет назад, власти Литвы и Беларуси общаются через временных поверенных.

“У Беларуси есть свой представитель, как и у Литвы в Минске, поэтому связь осуществляется по этому каналу. Мы передаем наши протестные ноты, устно сопровождаем их. Также с белорусской стороной обменивается информацией несколько учреждений на техническом уровне”, - рассказал глава МИД Литвы.

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»

По его словам, погранведомства обеих стран также передают друг другу информацию.

“У нас есть несколько каналов связи. Беларусь потребовала от нас начать политические переговоры по всей этой ситуации, по поводу продолжающегося гибридного нападения, на что Литва ответила отрицательно, но для решения всех подобных пограничных проблем мы указали, что у нас есть посол для специальных заданий. Его специальное задание — все вопросы, касающиеся этой границы. Мы предложили белорусской стороне провести эти переговоры и консультации таким образом, но белорусская сторона отказалась”, - утверждает Будрис.

[inf]Его заявление официальный Минск пока не комментировал. [/inf]

При этом глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс стремится “приобрести рычаги”, с помощью которых хочет “влиять на поведение Беларуси”.

“Одним из рычагов, которые мы проработали, стало понимание в ЕС необходимости расширения санкционного режима в отношении Беларуси. Другим рычагом стали наши двусторонние отношения с США, где мы доказывали, что одному из важнейших союзников в Европе угрожает соседнее государство, и что США готовы вмешаться”, - заявил Кястутис Будрис.

Он также признался, что спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул перед визитом в Минск провел консультации в Вильнюсе. В их ходе стороны обсудили как полеты контрабандных шаров, так и ситуацию с застрявшими в Беларуси литовскими грузовиками.

”… Специальный посланник Джон Коул встречался как с президентом [Литвы], так и с премьер-министром [Литвы]. Я также разговаривал с командой, которая туда [в Минск] ездила”, - заявил глава МИД Литвы.

“Хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров”

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности. В числе прочего на совещании был поднят вопрос литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, и воздушных шаров контрабандистов, из-за которых соседняя страна сегодня ввела у себя режим чрезвычайного положения.

“А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут”, - процитировало белорусского Президента агентство Sputnik.

Что касается грузовиков, то Александр Лукашенко прокомментировал так: “Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо “на дурницу” кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет”.

«Не надо привлекать американцев» — Лукашенко созвал Совбез и рассказал про шары и литовские грузовики