В МВД показали учения милиции перед президентскими выборами в Беларуси
В Министерстве внутренних дел Беларуси показали учения, во время которых силовики отрабатывали возможные "осложнения оперативной обстановки" в ходе президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года. Так, речь шла о потенциальной блокировке проезжей части, "групповых нарушениях общественного порядка" и т.д.
В пресс-службе МВД Беларуси рассказали, что “особый акцент” в ходе мероприятия сделали на “теоретические и практические аспекты” обеспечения охраны правопорядка в нештатных ситуациях, а также на повышение уровня готовности представителей разных спецслужб к работе в “особых условиях”. Так, во время учений сотрудники МВД отрабатывали возможное задержание участников “несанкционированных мероприятий”, а также “преступников, захвативших транспорт экстренных служб”.
Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что накануне президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года, в «каждом населенном пункте» Республики пройдут учения и тренировки сотрудников МВД. По его словам, «активная фаза» наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут «отрабатывать» сценарии освобождения заложников.
«В каждом населённом пункте» — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов