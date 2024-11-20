В МВД показали учения милиции перед президентскими выборами в Беларуси

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Опубликовано: 20.11.2024 14:01 , Обновлено: 20.11.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси показали учения, во время которых силовики отрабатывали возможные "осложнения оперативной обстановки" в ходе президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года. Так, речь шла о потенциальной блокировке проезжей части, "групповых нарушениях общественного порядка" и т.д.

В пресс-службе МВД Беларуси рассказали, что “особый акцент” в ходе мероприятия сделали на “теоретические и практические аспекты” обеспечения охраны правопорядка в нештатных ситуациях, а также на повышение уровня готовности представителей разных спецслужб к работе в “особых условиях”. Так, во время учений сотрудники МВД отрабатывали возможное задержание участников “несанкционированных мероприятий”, а также “преступников, захвативших транспорт экстренных служб”.





























Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что накануне президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года, в «каждом населенном пункте» Республики пройдут учения и тренировки сотрудников МВД. По его словам, «активная фаза» наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут «отрабатывать» сценарии освобождения заложников.

«В каждом населённом пункте» — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов