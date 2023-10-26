БСП призвал власти Беларуси ввести квоты в магазинах. Для кого и зачем?

Опубликовано: 26.10.2023 20:37 , Обновлено: 25.04.2025

Председатель Белорусского союза предпринимателей (БСП) Александр Калинин 24 октября в ходе Форума деловых кругов заявил, что его организация выступает за ограничение импорта, введение квот для белорусских товаров на полках белорусских магазинов.

Все эти предложения могут ускорить рост цен или привести к сокращению ассортимента. Но, по словам, Александра Калинина, это необходимо для поддержки белорусского бизнеса.

«Мы как Союз предпринимателей поддерживаем необходимость принятия нормативного акта на уровне закона, обеспечивающего квоты для белорусских товаров на полках белорусских магазинов. К сожалению, крупные торговые сети принадлежат иностранному торговому капиталу, и есть конфликт интересов - иностранные торговые сети иногда используют товаропроводящие сети для импорта – мы наблюдаем по статистике рост импорта”, - заявил глава БСП, передает Thinktanks.by.

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал статистику розничных продаж в Беларуси за 9 месяцев, согласно которой, белорусские товары потеряли долю рынка в стране. Их продажи от общего объема составили 60,8%.

Белорусы стали меньше покупать белорусских товаров. Что произошло?

Впрочем, виноват ли в этом импорт, ещё надо считать. Оказалось, что белорусы стали отказываться от покупки продуктов, где более 90% всех производителей местные. Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал данные по потреблению белорусами различных видов продуктов за период январь-сентябрь 2023. Оказалось, что пищевые предпочтения кое в чем изменились.

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