Белорусы стали меньше покупать белорусских товаров. Что произошло?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.10.2023 14:21 , Обновлено: 25.10.2023

Белстат опубликовал статистику розничных продаж в Беларуси за 9 месяцев, согласно которой, белорусские товары потеряли долю рынка в стране. Их продажи от общего объема составили 60,8%.

В абсолютных цифрах продажи белорусских товаров с января по сентябрь включительно достигли 29,0 млрд рублей. А весь розничный товарооборот достиг 47,7 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 2022 годом белорусские товары потеряли 0,3%.

Это пока совсем незначительное колебание, но проблема в смене наметившейся тенденции. С 2022 года доля белорусских товаров в розничных продажах начале расти. Хотя до этого, начиная с 2014 года (70,7%,) она неуклонно снижалась, достигнув в 2021 году (59,6%).

В чем дело?

Портал Banki24.by назвал несколько причин снижения доли белорусских товаров в продажах. Там считают, что многие импортёры смогли наладить потерянные в 2022 году из-за различных санкций и ограничений цепочки поставок. А значит на белорусские полки стала возвращаться иностранная привычная продукция.

Второй причиной эксперты портала считают рост курса белорусского рубля по отношению к российскому. “Если в январе-сентябре 2022 года за 100 RUB в среднем по Нацбанку давали 3,8363 BYN, то в 2023-м — уже 3,5801 BYN”, - напомнило издание.

“Из экономической теории известно, что при прочих равных условиях рост курса одной валюты к другой ведет к удешевлению импорта из той страны, курс валюты которой падает. В 2023 году российское направление импорта занимает у Беларуси около 60%. Следовательно, товары made in Russia могли потеснить белорусские на торговых полках”, - считают в Banki24.by.

Ранее Телеграф писал, что весной в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали совсем о других перспективах. Заместитель министра Нина Емельянова рассказала, что ее ведомство хочет наладить “совместную работа торговых сетей и белорусских производителей”.

“Для увеличения реализации белорусских товаров в ряде случаев требуется реклама, проведение маркетинговых мероприятий. Надеемся, что проводимая работа позволит сохранить наметившуюся тенденцию по увеличению доли продаж отечественных товаров”, - заявила чиновница тогда.

Что пошло не так, в МАРТ пока не комментировали.

Ранее Телеграф сообщил, что на национальном правовом портале Беларуси появилось постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 16 от 27 февраля 2023 года. Оно предполагает, что белорусские товары лишатся некоторых преимуществ на полках магазинов

МАРТ приказал отдать полки в белорусских магазинах казахским, армянским и кыргызским товарам. Но не все