«Более честна перед гражданами» - Карпенко предложил белорусам брать пример с китайской системы выборов

Опубликовано: 31.01.2025 07:56 , Обновлено: 31.01.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко заявил, что не верит "в демократическую многопартийную систему", китайскую модель выборов назвал "более честной по отношению к избирателям".

Выступая в вечернем эфире гостелеканала ОНТ 30 января, Карпенко отметил, что в странах, которые позиционируют себя демократическими, в решающих электоральных кампаниях участвуют лишь две ключевые политические партии. В качестве примера он привёл Великобританию с её лейбористами и консерваторами и США, где в президентских выборах традиционно участвуют представители республиканской и демократической партии.

“Давайте откровенно: кто из нас знает, какие партии ещё есть в Великобритании, кроме виги и тори. Кто знает в США, кроме “слонов” и “ослов”? Да, есть больше партий, но в выборах участвуют только эти. И вариантов там других нет”, - заявил глава ЦИК Беларуси.

[info_b]Официально только в Палате общин Великобритании (нижней палате парламента страны) имеют представительство 13 политических партий. Ещё три в Палате общин не представлены, но имеют избранных представителей в Ассамблее Северной Ирландии и Шотландском парламенте, а число региональных партий исчисляется сотнями.

В США, где на высшем государственном уровне, действительно, представлены лишь две основные партии, на региональном уровне, как и в Великобритании, действует больше сотни партий, часть из которых представлена в законодательных собраниях отдельных штатов.[/info_b]

Китайскую политическую систему Карпенко назвал “более честной перед своими гражданами, избирателями”.

“Там Коммунистическая партия сказала, что она ответственна за судьбу страны. Она направляющая сила. Поэтому я не верю в этот либеральный демократизм, не верю в это. Эта система, на мой взгляд, более честна по отношению к своему избирателю”, - заявил глава белорусского ЦИКа.

[info_b]Кстати, Коммунистическая партия Китая хоть и является крупнейшей партией КНР, всё же не является единственной. В общей сложности 9 политических партий представлены в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей, который выполняет функции законодательного органа в стране.[/info_b]

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Президента Беларуси будет выбирать ВНС?

Карпенко также не исключил возможности того, что в будущем президента Беларуси будут выбирать не на всеобщем голосовании, а лишь члены недавно созданного Всебелорусского народного собрания (ВНС). Впрочем, глава ЦИК подчеркнул, что этот вопрос “требует обсуждения”, а окончательное решение лежит вне компетенций Центризбиркома.

“Вполне возможно обсуждать эти вопросы. Но это зависит уже не от ЦИК, а от законодателя, от воли народа, от Конституции, в которой это все прописано. Это серьезные вопросы, непростые, но они имеют право быть, потому что опыт подобный есть”, - заявил Карпенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который позволит гражданам Беларуси и России, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах.

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