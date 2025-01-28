Белорусы смогут голосовать в России? Лукашенко одобрил проект протокола

💼 Официально

Опубликовано: 28.01.2025 19:09 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который позволит гражданам Беларуси и России, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах. Соответствующий указ № 42 глава государства подписал 28 января.

Документ внёс изменения в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Проект протокола закрепил возможность для белорусов, постоянно проживающих в России, а также для россиян, постоянно проживающих в Беларуси, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления наравне с гражданами страны проживания.

До настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не имели права участвовать в местных выборах.

Одобренный проект протокола станет основой для проведения переговоров между двумя странами. Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение этих переговоров и подписание итогового документа.

В указе отмечается, что этот документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе и в электоральной сфере.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко подписал указ о продлении программы льготного кредитования на покупку отечественных автомобилей марки Belgee.

Лукашенко продлил программу льготного кредитования на покупку автомобилей Belgee