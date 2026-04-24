БНК и не только. Стало известно, какие белорусские компании попали под 20-й пакет санкций ЕС

Опубликовано: 24.04.2026 07:38 , Обновлено: 24.04.2026

Стало известно, какие белорусские компании угодили под европейские ограничения после принятия 20-го пакета санкций Европейского союза против России. Обновлённый список вечером 23 апреля опубликовали в официальном журнале ЕС.

Главным фигурантом обновлённого санкционного списка ЕС стала Белорусская нефтяная компания (БНК) - крупнейший белорусский экспортер нефтепродуктов. Эта компания является основным оператором экспортных продаж продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов - ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ».

БНК играет критическую роль в экономике Беларуси, поскольку обеспечивает бюджет значительными валютными поступлениями от экспорта бензина, дизельного топлива и других продуктов переработки нефти. По сути, именно это обстоятельство и то, что компания во многом контролируется правительством Беларуси, для ЕС и стало причиной включения компании в санкционный список.

Второй белорусской компанией, попавшей под 20-й пакет европейских санкций, стало совместное общество с ограниченной ответственностью «Волат-Санцзян» . Это производственное предприятие, созданное совместно Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ) и китайской China Space Sanjiang Group - государственным предприятием в Ухане, принадлежащим Китайской аэрокосмической научно-промышленной группе.

Причиной включения белорусско-китайской компании в санкционный список в ЕС назвали то, что она работает на военно-промышленный комплекс Беларуси - занимается разработкой, производством и поставкой военной техники и оборудования.

Судя по информации, размещённой на официальном сайте компании, основной продукт, выпускаемый компанией«Волат-Санцзян» - гидромеханические передачи для военных тягачей и техники специального назначения, которые создают на базе конструкторских и технологических разработок МЗКТ.

Кстати, материнскую китайскую компанию, как соучредителя «Волат-Санцзян», также включили в 20-й пакет санкций ЕС - она значится 61-м номером в белорусской части обновлённого санкционного списка. Как отметили в пресс-службе ЕС, китайское государственное предприятие оказалось под санкциями за сотрудничество с официальным Минском впервые.

В целом же действие ограничительных мер в отношении белорусских компаний продлили - до 28 февраля 2027 года .

«Ребята, так не бывает»

Расширение европейских санкций официальный Минск пока не комментировал. Однако ранее белорусские чиновники и дипломаты не раз упрекали страны ЕС в санкционном давлении на Беларусь.

Так, министр иностранных дел Максим Рыженков в марте раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие какой-то практической реакции на “гуманитарные шаги” Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество должно носить “взаимовыгодный характер”, следовательно, требуются совместные, а не односторонние шаги.

«Ребята, так не бывает» — Рыженков потребовал от ЕС реакции на «гуманитарные шаги» Лукашенко

Рыженков также заявил, что санкции “бумерангом возвращаются самой Европе”, а западные политические элиты, наоборот, ищут пути для “нормализации” отношений с Минском. Препятствуют такому “смещению менталитета элит”, по мнению Рыженкова, оставшиеся у власти политики, которых дипломат назвал “архитекторами безудержной санкционной политики” в отношении Беларуси и России.

А выступая в начале апреля на гуманитарной конференции Совета по правам человека ООН, глава белорусского МИДа пожаловался на секторальные санкции, введённые европейскими странами в отношении белорусских производителей калийных удобрений. Глава МИД Беларуси назвал их “парадоксальными” и предостерёг страны, вводящие односторонние санкции, от эффекта бумеранга.

Рыженков на гуманитарной конференции ООН пожаловался на «парадоксальные» санкции против белорусского калия