Рыженков на гуманитарной конференции ООН пожаловался на «парадоксальные» санкции против белорусского калия

Опубликовано: 09.04.2026 12:59 , Обновлено: 09.04.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на гуманитарной конференции Совета по правам человека ООН пожаловался на секторальные санкции, введённые европейским странами в отношении белорусских производителей калийных удобрений. Глава МИД Беларуси назвал их "парадоксальными" и предостерёг страны, вводящие односторонние санкции, от эффекта бумеранга.

Глава белорусского МИДа раскритиковал западные страны за введение односторонних ограничительных мер, в том числе, секторальных санкций, которые в Минске считают незаконными, и которые нередко затрагивают гуманитарные сферы. Рыженков обратил внимание на то, что отрицательное влияние секторальных санкций на ситуацию с правами человека признаётся Верховным комиссаром ООН по правам человека.

“Попытки ограничить доступ на мировые рынки крупнейших поставщиков удобрений, производителей продовольствия и сельскохозяйственной техники уже провоцируют рост цен, причем серьезный рост цен. А в более отдаленной перспективе это может повлечь недопроизводство продовольствия, которого и так катастрофически не хватает в отдельных регионах мира, а также усугубить мировую проблему голода, с которой мы боремся совместными усилиями”, - процитировала выступление главы белорусской дипломатии пресс-служба МИДа.

Рыженков назвал “парадоксальным” тот факт, что европейские страны вводят санкции, как правило, в отношении развивающихся стран, чей экономический потенциал и так ослаблен, а сами страны обременены огромными суммами внешнего долга.

“Расширение применения односторонних принудительных мер только подтверждает то, что элиты в отдельных государствах готовы к любым мерам, чтобы защитить свои геоэкономические и геополитические интересы. Вряд ли их сильно беспокоят последствия санкций для жизни людей в беднейших странах”, - посетовал глава белорусского МИДа.

Единственным решением проблемы в белорусскому ведомстве назвали “полную и безоговорочную отмену всех санкций”, к чему и призвал Рыженков участников конференции, а страны, вводящие санкции, предупредил об эффекте бумеранга.

“Нужно, наконец-то научиться решать проблемные вопросы сообща, а не методом шантажа и принуждения. Беларусь всегда призывала к диалогу, альтернативы которому нет! И самый лучший момент, чтобы его начать, – именно сейчас”, - резюмировал Рыженков.

Напомним, в конце марта спецпосланник президента США Джон Коул, приезжавший в Минск, призвал литовские власти возобновить транзит калийных удобрений из Беларуси. Сами США также сняли свои санкции с компаний, занимающихся экспортом белорусских калийных удобрений.

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