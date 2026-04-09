Рыженков на гуманитарной конференции ООН пожаловался на «парадоксальные» санкции против белорусского калия
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на гуманитарной конференции Совета по правам человека ООН пожаловался на секторальные санкции, введённые европейским странами в отношении белорусских производителей калийных удобрений. Глава МИД Беларуси назвал их "парадоксальными" и предостерёг страны, вводящие односторонние санкции, от эффекта бумеранга.
Глава белорусского МИДа раскритиковал западные страны за введение односторонних ограничительных мер, в том числе, секторальных санкций, которые в Минске считают незаконными, и которые нередко затрагивают гуманитарные сферы. Рыженков обратил внимание на то, что отрицательное влияние секторальных санкций на ситуацию с правами человека признаётся Верховным комиссаром ООН по правам человека.
“Попытки ограничить доступ на мировые рынки крупнейших поставщиков удобрений, производителей продовольствия и сельскохозяйственной техники уже провоцируют рост цен, причем серьезный рост цен. А в более отдаленной перспективе это может повлечь недопроизводство продовольствия, которого и так катастрофически не хватает в отдельных регионах мира, а также усугубить мировую проблему голода, с которой мы боремся совместными усилиями”, - процитировала выступление главы белорусской дипломатии пресс-служба МИДа.
Рыженков назвал “парадоксальным” тот факт, что европейские страны вводят санкции, как правило, в отношении развивающихся стран, чей экономический потенциал и так ослаблен, а сами страны обременены огромными суммами внешнего долга.
“Расширение применения односторонних принудительных мер только подтверждает то, что элиты в отдельных государствах готовы к любым мерам, чтобы защитить свои геоэкономические и геополитические интересы. Вряд ли их сильно беспокоят последствия санкций для жизни людей в беднейших странах”, - посетовал глава белорусского МИДа.
Единственным решением проблемы в белорусскому ведомстве назвали “полную и безоговорочную отмену всех санкций”, к чему и призвал Рыженков участников конференции, а страны, вводящие санкции, предупредил об эффекте бумеранга.
“Нужно, наконец-то научиться решать проблемные вопросы сообща, а не методом шантажа и принуждения. Беларусь всегда призывала к диалогу, альтернативы которому нет! И самый лучший момент, чтобы его начать, – именно сейчас”, - резюмировал Рыженков.
Напомним, в конце марта спецпосланник президента США Джон Коул, приезжавший в Минск, призвал литовские власти возобновить транзит калийных удобрений из Беларуси. Сами США также сняли свои санкции с компаний, занимающихся экспортом белорусских калийных удобрений.
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