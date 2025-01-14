"Без всякой дури" - Лукашенко потребовал "навести порядок" в МИД и убрать "размазню"

Опубликовано: 14.01.2025 14:26 , Обновлено: 14.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на рассмотрении кадровых вопросов 14 января потребовал "навести порядок" в МИД и убрать "размазню" там, а также в своей администрации и правительстве.

“Наводите порядок в МИД. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет”, - считает глава государства.

По его мнению, “жесткие требования” должны быть “там, где нужно”. “И исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в администрации, ни в правительстве, ни у вас”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/rassmotrenie-kadrovyh-voprosov-1736846469” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] слова Лукашенко его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Глава государства считает, что “исполнительской дисциплинки у нас не хватает”. “Отписаться, какую-то туфту прислать президенту мимо Крутого [глава Администрации президента Дмитрий Крутой. - прим. ред.]. Он подмахнет - давай, президент, там разбирайся”, - добавил Лукашенко.

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В качестве примера он привел разработку инвестиционной программы. “Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно, вернул правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим?” - задал вопросы президент.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко также 14 января назначил нового министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), министра по налогам и сборам (МНС) и еще 6 послов в разных странах. На этом назначения не закончились. Редакция Telegraf.news узнала, у кого новые должности.

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