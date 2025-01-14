Лукашенко назначил 2 новых министров. В какие страны отправил бывшего главу Минздрава и пресс-секретаря МИД?

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Опубликовано: 14.01.2025 13:03 , Обновлено: 14.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января назначил нового министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), министра по налогам и сборам (МНС) и еще 6 послов в разных странах. На этом назначения не закончились. Редакция Telegraf.news узнала, у кого новые должности.

Так, главой МАРТ стал Артур Карпович, до этого занимавший пост советника отделения посольства Беларуси в России в Уфе. Уже экс-министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова отправили работать Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, [link href=“https://belta.by/president/view/artur-karpovich-naznachen-ministrom-antimonopolnogo-regulirovanija-i-torgovli-688665-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.

Тем временем кресло главы МНС занял Дмитрий Кийко, раньше он был первым заместителем министра финансов. Что касается послов, то, кроме назначения Богданова, интересно, что бывший министр здравоохранения Дмитрий Пиневич стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане, а Анатолия Глаза, занимавшего должность пресс-секретаря МИД, отправили представлять дипломатические интересы Беларуси в Турцию.

Фото: president.gov.by

Вот еще кого Лукашенко назначил диппредставителями нашей страны:

Алкесандра Огородникова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане,

Виталия Борчука - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа,

Юрия Ярошевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.

Кроме того, президент [link href=“https://belta.by/president/view/novye-ministry-i-neozhidannye-rotatsii-v-posolstvah-lukashenko-rassmotrel-kadrovye-voprosy-688664-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] дал [/link] согласие на назначение:

Павла Утюпина - заместителем министра иностранных дел,

Александра Бурака - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации (Госстандарт),

Ивана Кисленко - зампреда Госстандарта,

Дмитрия Петруши - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ),

Александра Скрундевского - генеральным директором ОАО “Белресурсы - управляющая компания холдинга “Белресурсы”,

Игоря Назарука - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Лукашенко 2 декабря назначил нового министра культуры, помощника-инспектора по Могилевской области и посла в Туркменистане, а также согласовал назначение гендиректоров трех предприятий. Интересно, что пост главы Минкультуры занял 43-летний актер театра и кино.

Лукашенко назначил актера министром, а главу МНС – своим помощником по Могилевщине