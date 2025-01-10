"Давно подошли к этому вопросу" - Лукашенко приказал правительству брать пример со Швейцарии

Опубликовано: 10.01.2025 15:33 , Обновлено: 10.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января поручил провести масштабную реконструкцию очистных сооружений во всех областях страны, а также заняться углубленной переработкой отходов. В качестве позитивного примера, на который стоит равняться Беларуси, он привёл Швейцарию.

Рассказывая о планах в этой сфере на ближайшие годы, Лукашенко анонсировал два крупных проекта - по канализационным стокам, их очистке и водоотведению и по переработке отходов. Закончить эти проекты глава государства пообещал до 20230 года.

“Величайшее дело, если в стране перерабатываются те отходы, которые мы порой зарываем в землю, выбрасываем просто так. В Швейцарии почти весь мусор перерабатывают и используют вторично. Мы - процентов, может, до 40. Мы давно к этому вопросу подошли - правительству, губернаторам поручено этим заниматься”, - сообщил президент.

Отходы Лукашенко назвал “огромными ресурсами” и потребовал, чтобы их переработка была организована по максимуму. Пока, по его словам, эту “огромную экономию” в Беларуси не используют.

“У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все - от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

В свою очередь председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отчитался, что реконструкцию очистных сооружений в Минске уже начали, а завершить работы по реконструкции сооружений механической очистки, модернизации сооружений биологической очистки и подготовке сооружений по утилизации и переработке ила планируется завершить уже к 2028 году, выйдя на “фактически безотходное производство”.

В областных городах и городах-стотысячниках Лукашенко поручил приступить к аналогичному проекту в течение ближайших 5 лет.

Что касается второго проекта - реконструкции комплекса мусороперерабатывающего завода на полигоне твердых коммунальных отходов “Тростенецкий” - его итоговая суммарная мощность комплекса должна вырасти со 100 тыс. тонндо 600 тыс. тонн в год, что, по словам Кухарева, “полностью закроет потребности города”.

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