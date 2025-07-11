"Не переживайте!" - Лукашенко обратился к тем, кто "тик-токает, локает и квокает", и предупредил об опасности ИИ

Опубликовано: 11.07.2025 08:02 , Обновлено: 11.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" обратился к тем, кто, по его словам, "тик-токает, локает и квокает" с пожеланием быть оптимистами. И предупредил об опасности искусственного интеллекта (ИИ).

Александр Лукашенко пожелал всем прежде всего быть оптимистами . По его словам, сегодня это самое главное.

“Чтобы у вас впереди все было самое лучшее. А самое главное - здоровья вам. И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, “клокаете”, “квокаете” в этих сетях”, - призвал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас акцент с общего развития IT-технологий в целом сместился на одну узкую тематику - искусственный интеллект. В развитии ИИ политик усмотрел определённую опасность и призвал белорусов “держать свою голову в своих собственных руках”.

“Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства высказал мнение о том, что сейчас идёт активная “борьба за умы и головы наших людей”. По его словам, как только “кто-то захватит вашу голову, с нами будет всё решено”.

“Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, будет победа. Если мы будем преданными, если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей”, - призвал Лукашенко.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на прошлой неделе назвал искусственный интеллект “неотъемлемой частью технологического суверенитета” государства и заявил, что Беларусь выступает “против технологической монополизации и цифрового колониализма”.

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