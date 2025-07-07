Белорусов призвали не верить дипфейку с Лукашенко с призывами инвестировать. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2025 11:22 , Обновлено: 07.07.2025

В соцсетях начала распространяться новая мошенническая схема, в которой, судя по всему, для убедительности используется дипфейк Александра Лукашенко. В ролике, сделанном с помощью искусственного интеллекта, он будто бы убеждает белорусов вкладываться в новую государственную инвестиционную платформу.

Естественно, всё это оказалось фейком для выманивания денег и личных данных.

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В рекламном ролике сгенерированное изображение президента заявляет о запуске «платформы на базе „Белоруснефти“», которая якобы позволит любому белорусу — «от кассира до пенсионера» — зарабатывать честно и стабильно прямо с телефона, не уезжая в «эту вашу Европу».

Для максимальной убедительности в видео звучит и прямое обещание: «Если кто-то не получит доход — государство компенсирует. Я лично гарантирую».

О том, что это «посредственный дипфейк», сообщил профильный Telegram-канал «Народный антифейк». Это опровержение официально репостнула и сама компания «Белоруснефть», от имени которой и действуют мошенники, а также другие государственные и окологосударственные структуры, включая завод МЗКТ, гомельскую областную газету и телеканал СТВ.

Как пояснили авторы, цель у мошенников проста. Им нужно заставить людей перейти по ссылке на поддельный сайт и оставить там свои личные данные, реквизиты банковских карт и, в конечном счёте, перевести деньги.

Разумеется, никакой «гарантированной» инвестиционной платформы, благословлённой государством, на самом деле не существует.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о мошенническом «приказе», якобы обязывающем «повысить доход и улучшить качество жизни белорусского народа».

Белорусов призвали не верить обещаниям «чиновников Минфина» о «повышении доходов» и «улучшении качества жизни»