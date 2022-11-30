Белорусы сами пошли в военкоматы — Генштаб ВС
В Генштабе Вооруженных сил 30 ноября заявили, что «многие военнообязанные» белорусы пришли в военкоматы сами, без личного оповещения.
Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Александр Шальпук, рассказывая о проведении проверки учетных данных.
По его словам, белорусы узнают о необходимости прийти в военкомат из СМИ, от родственников или знакомых и «с пониманием» относятся к проверке данных.
Шальпук утверждает, что вся процедура занимает не более пятнадцати минут.
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Также начальник заявил, что «более 70%» военнообязанных уже дошли до военкоматов. Он рассказал, что сейчас в Беларуси начался второй этап проверки, который проходит в военкоматах и сельских исполкомах. Ранее ее проводили на предприятиях и организациях по месту работы военнообязанных.
Как писал ранее Телеграф, министерство обороны сообщило, что намерено до конца 2022 года вызвать в военкоматы всех военнообязанных белорусов. Обещают только проверить и уточнить учетные данные, а потом отпустить. Делать это планируют «преимущественно» повестками.
Минобороны пообещало вызвать и отпустить всех военнообязанных белорусов до конца года