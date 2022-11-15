Минобороны пообещало вызвать и отпустить всех военнообязанных белорусов до конца года

Опубликовано: 15.11.2022 18:14 , Обновлено: 15.11.2022

Министерство обороны сообщило, что намерено до конца 2022 года вызвать в военкоматы всех военнообязанных белорусов. Обещают только проверить и уточнить учетные данные, а потом отпустить. Делать это планируют "преимущественно" повестками.

Сначала в Минобороны заявили, что это приказал сделать Александр Лукашенко, а потом назвали вызов всех военнообязанных белорусов “плановым”.

Также в Минобороны рассказали, что если до середины ноября вызывали в основном военнообязанных “работающих в организациях и предприятиях независимо от форм собственности”, то до конца года вызовут вообще всех.

“В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях”, - сообщили в Минобороны. Там побещали всех отпустить после 10-15 минут, которые нужны для уточнения данных.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что в массовых закупках бланков, в том числе мобилизационных, нет ничего необычного. Там утверждают, что это “стандартная ежегодная процедура”.

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