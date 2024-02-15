Белорусы пожаловались на невозможность въехать в Польшу по визе PBH

Опубликовано: 15.02.2024 09:07 , Обновлено: 15.02.2024

Белорусы стали жаловаться на то, что польские пограничники в последнее время начали разворачивать на границе тех, кто пытается въехать в Польшу по рабочей визе Poland Business Harbour (PBH). Некоторым в добавок ко всему оформляют временный запрет на въезд в Польшу - до полугода.

Такую информацию озвучили авторы телеграм-канала “Граница ФМ”. По их данным, в последнее время польские пограничники “в обязательном порядке проверяют наличие документа, подтверждающего факт действительной трудовой деятельности в Польше”. Тех, у кого такого документа на руках нет, в страну не впускают. Впрочем, в тематических чатах, в которых белорусы делятся информацией об обстановке на границе, пользователи сообщили, что некоторых не впустили в Польшу даже при наличии на руках приглашение от работодателя.

“У кого виза PBH — просто люто спрашивают, не пускают. Требуют документ-основание на работу. Говорят, что вышел новый закон, но показать конкретно не могут”, - процитировал одного из тех, кто столкнулся с такой ситуацией на границе портал “Виртуальный Брест”.

Судя по другим сообщениям участников чатов, такие проблемы начались в феврале. Хотя по закону пограничники и раньше имели право проверять документы, подтверждающие цель поездки, сейчас они стали более тщательными, а случаи отказа во въезде заметно участились.

Впрочем, официальная Варшава о каких-либо новых изменениях в пограничном контроле для белорусов с визами PBH не сообщала. Однако, как ранее сообщил Телеграф, с 26 января Польша просто перестала выдавать такие визы белорусам. Тогда в МИД Польши заявили, что программа Poland Business Harbour “не оправдала ожиданий”, а люди, их получившие, зачастую использовали их вовсе не для работы.

Польша перестала выдавать визы PBH белорусам

Напомним, в последний день января также вступили в силу изменения в правилах выдачи виз для иностранцев с картами поляка. Распоряжением министра внутренних дел Польши в паспорта въезжающим постановили ставить визовые наклейки с целью поездки номер 23, а не 18.

Польша решила ставить въезжающим белорусам новую отметку в паспортах. Но не всем