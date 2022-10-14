Белорусский союз женщин предложил поменять мировые «центры принятия решений»

Опубликовано: 14.10.2022 10:05 , Обновлено: 14.10.2022

Представители общественного объединения «Белорусский союз женщин» заявили, что «пора менять центры принятия решений» и призвали всех женщин мира «возвысить голос», чтобы избежать «горячей Третьей мировой войны».

Такое обращение появилось в телеграм-канале объединения 14 октября.

«С тревогой и непониманием мы, женщины страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, читаем новости о наращивании сил НАТО вокруг границ нашей миролюбивой Беларуси», — написано в нем.

Там призвали всех женщин «объединить усилия, чтобы остановить все военные действия», потому что «мир стоит в шаге от ядерной катастрофы».

Союз также обвинил ООН в том, что там «не хотят или не могут» урегулировать военные конфликты и «молча» смотрят на поставки вооружения, а также на «неприкрытые нацистские преступления против мирных граждан».

«Если не работают принципы международного права, то может они устарели, или пора менять центры принятия решений и влияний в мире, прекратив экономический и политический шантаж и угрозы? Мы призываем всех женщин возвысить свой голос, чтобы избежать горячей Третьей мировой войны… Войны, в которой не будет победителей», — резюмировали в Белорусском союзе женщин.

Ранее Телеграф писал, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию «Известия» 14 октября заявил, что в Беларуси был введен «режим контртеррористической операции» (КТО). Это произошло после недавнего совещания Александра Лукашенко с силовиками и об этом официально ранее не объявляли.

Макей объявил в Беларуси режим контртеррористической операции. Что это значит?

Позже он уточнил, что режим контртеррористической операции (КТО) был введен в стране из-за «массива информации», который поступает властям «извне». Почему население Беларуси не оповестили сразу, он не уточнил.

Макей уточнил, зачем в Беларуси ввели режим КТО — «Не надо паники»