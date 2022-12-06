Белорусский дипломат задал в ООН риторический вопрос - "А в отношении белорусских?"

Опубликовано: 06.12.2022 12:47 , Обновлено: 06.12.2022

Белорусский дипломат Кирилл Петровский 5 декабря выступил на 171-й сессии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме. Там он задал риторический вопрос и пообещал не дать "спрятать под стол" ответ на него.

Кирилл Петровский заявил, что санкции в отношении белорусского экспорта велияют на продовльственную безопасность всего мира. Он вспомнил, что на Западе говорят, что санкций в отношении российских удобрений не существует.

Новость Телеграф

“А в отношении белорусских?, - задал тот самый риторический вопрос белорусский дипломат а затем сам [link href=“https://www.belta.by/society/view/diplomat-belarus-ne-pozvolit-sprjatat-pod-stol-temu-sanktsij-i-ih-vlijanija-na-prodovolstvennuju-538575-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] ответил [/link] на него и кое-что потребовал. - Беларусь, Россия и Венесуэла не позволили спрятать под стол тему санкций и их влияния на продовольственную безопасность. И сегодня продолжать обманывать весь мир мы никому не позволим. Санкции в отношении удобрений существуют, они прямо влияют на продовольственную безопасность, и ФАО должнa оценить это влияние”.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики канадской компании Nutrien, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, опубликовали свежий отчет, в котором спрогнозировали значительное падении белорусского экспорта калия в 2022 году.

В канадской Nutrien предсказали падение экспорта белорусского калия на 50-60%