В канадской Nutrien предсказали падение экспорта белорусского калия на 50-60%

Опубликовано: 03.11.2022 09:53 , Обновлено: 03.11.2022

Аналитики канадской компании Nutrien, одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, опубликовали свежий отчет, в котором спрогнозировали значительное падении белорусского экспорта калия в 2022 году.

Там ожидают, что поставки калия из Беларуси сократятся на 50-60%, а из России — на 20-25% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, эксперты считают, что в 2023 году поставки калия из Беларуси сократятся на 40–60%, а из России — на 15–30% по сравнению с уровнями 2021 года.

Что касается мировых поставок калийных удобрений, то, по мнению специалистов Nutrien, в 2022 году поставки составят до 60–62 млн тонн. «в основном из-за влияния более высоких, чем ожидалось, запасов и осторожных покупок в Северной Америке и Бразилии во второй половине 2022 года».

А в 2023 году, по их прогнозу, они составят от 64 до 67 миллионов тонн.

Что говорит Минск?

Отдельно экспорт калийных удобрений белорусские власти не комментируют.

Однако, по словам, министра экономики Александра Червякова, в целом прямые потери Беларуси от прекращения поставок в Европу составили около $6 млрд. Тем не менее он утверждает, что белорусские предприятия на рынках России и Китая восстановили «$5 млрд — почти 80%».

Беларусь потеряла $6 млрд от остановки экспорта в Европу — Червяков

[info_b]Напомним, что Евросоюз и СШАввели против «Беларуськалия» санкции. А с 1 февраля Литва запретила транзит белорусских удобрений через свою страну.[/info_b]

Премьер-министр Роман Головченко также сказал, что проблемы с белорусским экспортом нет:

«Цифры нас радуют, особенно радует сальдо внешней торговли, сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, в следующем месяце дойдем до четырех».

«Ситуация радостная» — Головченко рассказал, что ждёт от белорусской экономики