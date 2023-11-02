Белорусы устроили бунт и беспорядки у литовского погранперехода - 15min

Опубликовано: 02.11.2023 14:17 , Обновлено: 02.11.2023

Литовское издание 15min.lt сообщило, что во вторник 31 октября белорусские водители устроили бунт на литовско-белорусской границе. Издание сослалось на очевидца, который рассказал редакции о волнениях на литовском КПП.

По его словам, на подъезде к литовскому пограничному переходу белорусы попытались заставить литовских водителей ждать в общей очереди, хотя там применяется совершенно другой порядок. Мужчина также сообщил, что белорусы вели себя агрессивно. По его словам, они повредили литовскую машину, а успокоили их только не сразу прибывшие полицейские.

Литовец рассказал, что сами белорусы взяли на себя регулирование очередей и решили, какие машины пропускать, а какие - нет.

“Стояли три литовских автомобиля, которые были заблокированы, а сами белорусы просто лежали под колесами”, - передает 15min.lt слова мужчины, позвонившего им прямо во время бунта белорусов.

По его словам, они вели себя агрессивно.

“Они ложились под колеса. Если начинали ехать, ложились на капот. Пугали, что вот-вот спустят шины и разобьют машину. Угрожали ударить по лицу и так далее”, - рассказал очевидец.

“Они думают, что есть какая-то общая очередь, но очереди отдельные. Есть пост, который проверяет литовские автомобили, а есть - белорусские”, - уточнил он.

По словам литовца, взбунтовавшиеся белорусы пытались заставить литовские машины встать в самый конец очереди, где стояли только белорусские машины.

“И были литовцы, которые на это не соглашались. И многих из них заблокировали”, – пожаловался мужчина.

В итоге литовцы не вытерпели выходок иностранцев и пожаловались пограничникам. Там официальные лица разъяснили, что литовцы должны проехать без очереди, потому что существует отдельная очередь, в которой проверяют только литовские автомобили. Однако пограничники заявили, что на дороге до КПП они не регулируют движение, и этим должна заниматься полиция.

Мужчина рассказал, что литовцы пытались проехать в Беларусь для посещения кладбища, как делает уже не первый год он и его знакомые. Но с таким столкнулся впервые.

Ранее Телеграф сообщил, что Таможенный департамент Министерства финансов Литвы 31 октября объявил, что с ноября могут увеличиться сроки таможенного оформления экспортных процедур (а следовательно – и вырасти очереди на границе). Это связано с усилением контроля за ввозом в Беларусь и соседнюю Россию санкционных товаров.

Литовские таможенники предупредили, что в ноябре очереди на границе с Беларусью станут двигаться медленнее. Почему?