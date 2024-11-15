"Белая Русь" отказалась принять в партию блогеров Дим Димыча и Ульку Пульку. Как объяснили?
В партии "Белая Русь" сообщили 14 ноября, что отказались принять в свои члены блогеров и музыкантов Дим Димыча (настоящее имя - Дмитрий Сивчик) и Ульку Пульку (настоящее имя - Ульяна Столярова). Там пояснили, почему решили не удовлетворять просьбу молодых людей.
“Рассмотрев их заявления, руководство «Белой Руси» приняло решение отказать о приеме в партию в связи с тем, что деятельность этих граждан противоречит уставу и программе партии”, - заявили в партии, не раскрыв подробности, в чем именно “противоречие”.
Напомним, свое вступление в эту партию Дим Димыч анонсировал в соцсетях 12 ноября, а 13-го в “Белой Руси” подтвердили, что заявление приняли, но тогда его еще не рассмотрели.
Белорусский блогер Дим Димыч, которого Бондарева обвиняла в ЛГБТ-пропаганде, решил вступить в «Белую Русь»
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Блогер, музыкант и тиктокер Дим Димыч, который также известен под псевдонимом SIVCHIK, популярен преимущественно у детской аудитории. На его YouTube-канал подписаны 7,4 млн человек, а на TikTok-аккаунт — 2,3 млн.
У также белорусского блогера и музыканта Ульки Пульки аудитория меньше: на YouTube - 3,2 млн подписчиков, в TikTok - 528 тыс.
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Скандал с рекламой «Евроопта»
Напомним, осенью 2022-го торговая сеть «Евроопт» сделала Дим Димыча лицом шестой коллекции фирменных игрушек – бонстиков. Реклама возмутила позже гродненскую активистку Ольгу Бондареву: она увидела в образе блогера пропаганду ЛГБТ. В частности, возмущение активистки и ее сторонников вызвали найденные в соцсетях парня фото в розовой одежде и шутливые видео в платье.
Бондарева составила и направила коллективное обращение в Министерство образования, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), а также лично министру внутренних дел Ивану Кубракову с призывом «защитить подрастающее поколение от нравственной деградации, насаждаемой извращенцами с миллионами лайков». Компанию «Евроопт» активистка призвала отказаться от сотрудничества с блогером-миллионником.
Позже «Евроопт» сообщил, что приостановил размещение рекламы с фото Дим Димыча, и подчеркнул, что «разделяет общепринятые в Республике Беларусь культурно-нравственные ценности белорусского народа».
МАРТ в свою очередь решил, что в рекламе нет нарушений, поэтому привлекать к ответственности «Евроторг» или блогера не за что.
В «Евроопте» заявили, что не преследуют политических целей. Что происходит?