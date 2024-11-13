Белорусский блогер Дим Димыч, которого Бондарева обвиняла в ЛГБТ-пропаганде, решил вступить в «Белую Русь»

Опубликовано: 13.11.2024 21:00 , Обновлено: 13.11.2024

Партия "Белая Русь" приняла заявление на вступление от белорусского блогера Дим Димыча (настоящее имя - Дмитрий Сивчик). Напомним, еще в 2023 году гродненская активистка Ольга Бондарева обвинила парня в пропаганде ЛГБТ.

“У него нет билета партийного, но он подал заявление”, - ответили в пресс-службе “Белой Руси” российскому агентству Sputnik.

Сам Сивчик анонсировал свое вступление в партию в соцсетях 12 ноября.

[info_b]Блогер, музыкант и тиктокер Дим Димыч, который также известен под псевдонимом SIVCHIK, популярен преимущественно у детской аудитории. На его YouTube-канал подписаны 7,4 млн человек, а на TikTok-аккаунт - 2,3 млн. [/info_b]

Скандал с рекламой “Евроопта”

Напомним, осенью 2022-го торговая сеть “Евроопт” сделала блогера лицом шестой коллекции фирменных игрушек – бонстиков. Реклама возмутила позже Бондареву: она увидела в образе Дим Димыча пропаганду ЛГБТ. В частности, возмущение активистки и ее сторонников вызвали найденные в соцсетях парня фото в розовой одежде и шутливые видео в платье.

Бондарева составила и направила коллективное обращение в Министерство образования, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), а также лично министру внутренних дел Ивану Кубракову с призывом «защитить подрастающее поколение от нравственной деградации, насаждаемой извращенцами с миллионами лайков». Компанию «Евроопт» активистка призвала отказаться от сотрудничества с блогером-миллионником.

Позже “Евроопт” сообщил, что приостановил размещение рекламы с фото Дим Димыча, и подчеркнул, что «разделяет общепринятые в Республике Беларусь культурно-нравственные ценности белорусского народа».

МАРТ в свою очередь решил, что в рекламе нет нарушений, поэтому привлекать к ответственности “Евроторг” или блогера не за что.

В «Евроопте» заявили, что не преследуют политических целей. Что происходит?